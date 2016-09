PROGRAMMÄNDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DRESDEN UND DAS UMLAND

Anzeige

Konzert mit Moderat auf 3. Oktober verlegt

Aufgrund sehr schlechter Wetterprognosen mit Starkregen wird der für den 17. September in der Jungen Garde geplante Auftritt von Moderat auf den 3. Oktober in…

►

Theaterakademie des tjg. startet in die Eröffnungsspielzeit

Mit einem Kennlernpicknick, fünf Uraufführungen und verschiedensten Mitmachangeboten für Kinder und Jugendliche. Zu Beginn der neuen Spielzeit lädt die…

►

Dresden soll Fairtrade Town werden

Auf seiner Sitzung am 8. September hat der Dresdner Stadtrat mit 35 Ja-Stimmen dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zugestimmt, sodass sich Dresden…

►

„Was ist mit den Amis los? – Die USA vor den Präsidentschaftswahlen 2016“ – Lesung & Diskussion im Societaetstheater

„Wir werden eine große Mauer an der Südgrenze bauen, und Mexiko wird für die Mauer bezahlen.“ Mit seinen großangelegten, rechtspopulistischen Reden macht…

►

Inéz und Sammeltonium Wunderland am 24. August beim Palais Sommer

Inéz (Vocals, Moog), Demian Kappenstein (Drums, Toys, Loops) und Jan Heinke (Stahlcello, Schrott) wühlen im Strandgut der Musik alte Schlager von den…

►

Änderungen bei den geplanten Konzerten von Vanessa Mai

Aufgrund der Teilnahme an einer TV-Sendung müssen die ursprünglich für den 20. und 21.10.2016 geplanten Konzerte von Vanessa Mai in Dresden leider abgesagt…

►

Konzert von Cro am Königsufer ist ausverkauft

Das am 26. August zu den Filmnächten am Elbufer stattfindende Konzert von Cro ist ausverkauft. Offizielle Aftershow-Party mit DJ PSAIKO.DINO am Citybeach.…

►

»in voce veritas« am 28. August in der Emmauskirche Dresden-Kaditz

»in voce veritas – In der Stimme liegt die Wahrheit.« Unter diesem Namen gastieren die Absolventen des Dresdner Kreuzchores des Abiturjahrganges von 2009 auf…

►

World Press Photo – Ausstellung im Neustädter Bahnhof

Bereits zum 11. Mal präsentiert die Deutsche Bahn gemeinsam mit den Geschäften in den Bahnhöfen die international bedeutendste Ausstellung für…

►

Erweitertes Sicherheitskonzept für das Dresdner Stadtfest

Am kommenden Wochenende (19. bis 21. August) lädt die sächsische Landeshauptstadt zu »Canaletto – Das Dresdner Stadtfest« ein, auf dem im vergangenen Jahr…

►

Comedyslam Royal bei den Filmnächten

Die Filmnächte am Elbufer und Slamevents haben neun der besten Slam Comedians aus ganz Deutschland geladen, um am 5. August den Comedyslam Royal zu…

►

coloRadio zieht um und braucht dafür Unterstützung

Das Freie Radio in Dresden »coloRadio« zieht in neue Räumlichkeiten. Bis zum Ende des Jahres soll der Umzug von der Neustadt ins Zentralwerk in Pieschen…

►

Koop zwischen Büchers Best und LackStreicheKleber am 2. August

Am 2. August liest die Schreibwerkstatt Gorbitz (to go) ab 20:30 Uhr unter der Leitung von Cornelia Eichner unter dem Titel »Ausdrucksweisen« im Rahmen des…

►

Mitmachprojekt »Erfahrung DDR« des Kulturhistorischen Museums Görlitz auf Tour

Das »Erfahrung DDR!«-Info- und Sammelmobil ist weiter auf Tour. Am 31. Juli machen Agnieszka Lemmer und Robert Lorenz von 14 bis 18 Uhr mit dem…

►

Graffiti-Aktion am Casablanca

Vom 1. bis 3. August ab 13 Uhr wird die große Wand auf der Friedensstraße in Dresden, gegenüber des Casablanca gestaltet. An dem Projekt beteiligt sind…

►

Ab sofort erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei Großereignissen

Wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts mitteilt, werden aufgrund der jüngsten Geschehnisse die Sicherheitsmaßnahmen für die bevorstehenden…

►

Schwesternhäuser Kultursommer in Kleinwelka

Jeden Sonntag im Juli und August lockt der Kultursommer von 14 bis 19 Uhr zum Tanztee in den idyllischen Garten des Gebäudeensembles der Schwesternhäuser nach…

►

Modenschau der besonderen Art im Kunstzug Breslau-Görlitz-Dresden

Am 16. Juli findet eine Modenschau der besonderen Art für Reisende auf der Zugstrecke von Breslau über Görlitz nach Dresden statt. Das Kunstzug-Projekt…

►

Streetfood in der Markthalle – Der dritte Gang am 16. Juli

Am 16. Juli serviert das ehrenamtliche Team des sukuma arts e.V. in der Neustädter Markthalle von 14 bis 22 Uhr zum dritten Mal Streetfood aus der Region von…

►

Lyrik ist Happening mit Maud Vanhauwaert und Nora Gomringer

Die Dresdner Dicht- und Klangkunst-Reihe »Lyrik ist Happening« wartet am 9. Juli mit ganz besonderen Gästen auf. Das Publikum darf sich auf einen…

►

Salsa Cruise am 9. Juli auf der Elbe

Die „MS August der Starke“ verwandelt sich am 9. Juli dank karibischer Klänge vor der Kulisse der Dresdner Altstadt in ein Tanzparkett. Die Salsa und Discofox…

►

Konzert mit Last Shadow Puppets entfällt

Die für den 28. Juni im Alten Schlachthof geplante Show der Last Shadow Puppets ist leider abgesagt. Ein Statement der Band: "Leider müssen wir euch…

►

Holi Festival Of Colours zweimal in Dresden

Das farbenfrohe Spektakel feiert mit den Fans am 2. und 3. Juli am Elbstrand beim Purobeach. Die Tickets für den 2. Juli sind schon ausverkauft, deshalb gibt…

►

Urban Syndromes am 25./26. Juni im Spike

Spike Dresden veranstaltet in diesem Jahr zum 18. Mal die Graffiti Jam »Urban Syndromes«. Viele international und national bekannte Graffiti-Sprüher und…

►

Zeitgenössischer Kunstsammler schenkt den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sein Archiv der Avantgarden

Einer der international bedeutendsten Sammler zeitgenössischer Kunst, Egidio Marzona, schenkt den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sein Archiv der…

►

Lachpalast entfällt

Die für den 24. Juni um 20 Uhr in der Schauburg geplante Comedy-Mix-Show »Lachpalast« fällt aus.…

►

Konzert mit Tortoise auf November verschoben

Für Tortoise brechen durch die Pleite des ATP Festivals 3 gut bezahlte Festivalshows und damit auch einige andere der geplanten Tourtermine weg. So leider…

►

Zwei Previews, Comedyslam Royal und »Hören vor Sehen« bei den Filmnächten am Elbufer

Noch vor den offiziellen Deutschlandpremieren werden die französische Komödie »Frühstück bei Monsieur Henri« (19. Juli) mit dem wunderbaren Claude Brasseur…

►

Nachspieltour des Filmfest Dresden

Auf der Nachspieltour des 28. Filmfest Dresden werden in Dresden die besten Filme des diesjährigen Kurzfilmfestivals präsentiert. Ein besonderes Highlight…

►

Zeig dein Dresden in 20 Sekunden

Am 15. Juni ist die von der Dresden Marketing GmbH (DMG) initiierte virale Video-Mitmachaktion #VisitDD – Zeig dein Dresden (#VisitDD – Show your Dresden) an…

►

WuKaMenta – Kunst im öffentlichen Raum am Neumarkt

WuKaMenta – ist ein Labor, ein Markt, ein Festival und eine Messe. Unterhalb der Wahrnehmungsschwelle »Kunst« verunsichern die Interventionen. Mobile Galerien…

►

Größtes Herz der Welt am 11. und 12. Juni auf dem Neumarkt und am Postplatz

Das Guinness World Record Comitee hat den offiziellen Weltrekordversuch am Sonntag, den 12. Juni 2016 angenommen, das »größte Herz der Welt« aus mindestens…

►

Ersatztermine für Van Morrison stehen fest

Die Folk- und Blues-Legende lässt seine Fans nicht im Stich und holt die beiden auf Grund eines Todesfalls in der Familie abgesagten Konzerte in Dresden am 8.…

►

Gemeinsames Singen zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni auf dem Theaterplatz

Am Weltflüchtlingstag, dem 20. Juni 2016 setzen Dresdner Chöre und alle Mitsingenden ein weiteres Zeichen für mehr Menschlichkeit: An diesem Tag wird um 18.30…

►

Konzerte mit Van Morrison in Dresden und Erfurt verlegt

Van Morrison ist sehr traurig, seinen Fans und Veranstaltern mitteilen zu müssen, dass seine beiden diesjährigen Deutschlandkonzerte am 2. Juni in Dresden und…

►

Veranstaltungsreihe »Heute Abend geht die Welt unter. Zur Konjunktur der Dystopie«

Die Professur für Rechts- und Verfassungstheorie der TU Dresden organisiert derzeit die Veranstaltungsreihe »Heute Abend geht die Welt unter. Zur Konjunktur…

►

Absage Kulturbühne Madness »Wiesn-Klub« zur BRN

Die Redaktion erreichte folgende Mail von Sascha Reiher, die deutlich macht, wie schwierig es ist oder zu sein scheint, Kulturprogramme während der BRN zu…

►

Sonderpreis für Banda Internationale

Die Dresdner Banda Internationale hat den Sonderpreis für Projekte zur kulturellen Teilhabe geflüchteter Menschen erhalten. Das von der Cellex Stiftung…

►

Trachenfest auf den Hufewiesen

Die Hufewiesen sind durch viele glückliche Umstände und historische Zufälle als bäuerliche Kulturlandschaft mitten in der Stadt auf 13 Hektar erhalten…

►

Die Dresdner Studententage starten am 23. Mai

Das Studentenwerk Dresden und die Dresdner Studentenclubs laden vom 23. Mai bis 10. Juni wieder zu den Dresdner Studententagen ein. Über drei Wochen lang…

►

Vorstellungsausfälle aufgrund technischen Defektes im Kleinen Haus

Verursacht durch einen technischen Defekt, ist im Kleinen Haus die Sprühflutanlage ausgelöst worden. Es entstand ein großer, noch nicht zu beziffernder…

►

»Hörprobe« sendet am 12. Mai live aus der Dresdner Musikhochschule

Am 12. Mai wird der Konzertsaal der Dresdner Musikhochschule zum Rundfunkstudio. Studierende der Hochschule zeigen um 20 Uhr ihr musikalisches Können live vor…

►

Rainbowflash am Goldenen Reiter

Am 17. Mai lassen Menschen auf der ganzen Welt Luftballons in den Himmel steigen und erinnern so an den Tag, an dem Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel…

►

Eure BRN – Standplätze am Scheune-Vorplatz bis 10. Mai zu vergeben

Noch bis zum 10. Mai 2016 besteht die Möglichkeit, sich für einen Standplatz am BRN-Wochenende (17. bis 19. Juni) zu bewerben. Mit dem Projekt »Eure BRN«…

►

Tour von Schramme11 von Mai auf Oktober verlegt

Die am 6. Mai im Alten Schlachthof geplante Show mit der Deutsch-Rock/Pop-Band Schramme11 muss auf den 6. Oktober verlegt werden. Bereits erworbene Tickets…

►

Lesung von Jaroslav Rudiš entfällt

Krankheitsbedingt muss die für den 4. Mai im Programmkino Ost geplante Lesung des tschechischen Autors Jaroslav Rudiš leider ausfallen. Ein Ersatztermin,…

►

Handmade & Design-Markt am 24. April in Radeberg

Weit über 60 Händler präsentieren am Sonntag, den 24. April von 10 bis 18 Uhr auf der Pulsnitzer Str. 46 in Radeberg ihre handgemachten und liebevoll…

►

Filmabend »10 Milliarden« am 22. April in der KulturKirche Weinberg

Im Jahr 2050 werden laut Prognosen 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Eine am Freitag, dem 22. April 2016, 20 Uhr, in der KulturKirche Weinberg…

►

Uni-Ringvorlesung: Stadt-Land-Wurst: »Die Ernährungswende beginnt in der Stadt – Ernährungsräte« am 25. April

Die Ringvorlesung mit Dr. Philipp Stierand am 25. April im Hochschulzentrum setzt sich mit den ökologischen und sozialen Folgen dieser Delokalisierung des…

►

Stories of Change: Dresdner Geschichten des Wandels gesucht

Die Initiative „Stories of change – Geschichten des Wandels“ sucht ab sofort wieder Dresdner Geschichten von Bürgern über den von ihnen gestalteten Wandel hin…

►

»Gisela oben ohne« am 3. April

Der Club Gisela kommt aus der Garage und lädt zum fröhlichen Tanz unter freiem Himmel zu freiem Eintritt. Angrillen, antanzen, anfeiern, antrinken und…

►

Änderungen am 8./9. April im Sociaetstheater

Die ursprünglich für den 8. und 9. April geplanten Vorstellungen des Yasmina-Reza-Stückes »Der Gott des Gemetzels« im Societaetstheater müssen leider…

►

Filmpreview: Aleppo – Leipzig: Kein Weg zurück? am 3. April in der Alten Feuerwache

In nur drei Monaten produzierte »weissraum« mit dem syrischen Regisseur Adnan Ramahi einen Dokumentarkurzfilm über eine syrische Flüchtlingsfamilie in…

►

Weltlügentag im Lügenmuseum

Am internationalen Weltlügenball ist alle Welt ins Lügenmuseum in Radebeul geladen. Da heißt es wieder offenes Haus, offene Bühne und offenes Buffet, die…

►

60 Kunsthandwerker öffnen vom 1. bis 3. April ihre Werkstätten

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerks öffnen 60 Kunsthandwerker in Dresden und den umliegenden Landkreisen Meißen, Bautzen, Görlitz und…

►

NAHNU Vernissage am 31. März in der Städtischen Galerie

Initiiert von den Museen der Stadt Dresden, Willkommen im Hochland e.V. und Pfefferkorn & Friends ist die Ausstellung im April in der Städtischen Galerie…

►

»Briefe aus Dresden - besorgte Bürger sprechen« mit Michael Bittner & Max Rademann in der Motorenhalle

Eine eigene Form wählte der Autor Michael Bittner, der seit der Gründung von Pegida die Lage in Sachsen mit zahlreichen Beiträgen die laufende Diskussion…

►

Lesung und Diskussion mit Clemens J. Setz fällt aus

Leider hat Clemens J. Setz krankheitsbedingt seine Teilnahme an der Abendveranstaltung am 17. März um 20 Uhr im Hygiene-Museum abgesagt abgesagt. Die…

►

Konzert mit Liedfett auf 30. Oktober verschoben

Leider muss das für den 23. März in der Scheune geplante Konzert von Liedfett aufgrund eines Todesfalls in der Familie eines Bandmitglieds in den Herbst…

►

1.500 Komparsen für Filmdreh gesucht

Die Berliner Komparsenagentur „Agentur Filmgesichter“ sucht über 1.500 Dresdner als Komparsen und Kleindarsteller für die Dreharbeiten des neuen Kinofilmes…

►

Europaforum zum EU-Referendum in Großbritannien im Restaurant »Zum Atrium«

Am 10. März um 19.30 Uhr veranstaltet die Europa-Union Sachsen ihr erstes öffentliches Europaforum. Thema ist das Referendum am 23. Juni 2016, bei dem die…

►

Spielplanänderungen am 11./12. März im Societaetstheater

Die ursprünglich für den 11. und 12. März geplanten Vorstellungen des Yasmina-Reza-Stückes »Der Gott des Gemetzels« im Societaetstheater müssen wegen…

►

Start der Filmreihe »Hingesehen« mit »Power to Change - Die EnergieRebellion« im Pk Ost

Mit der Voraufführung von Carl-A. Fechners neuestem Film »Power to Change - Die EnergieRebellion« startet die Lokale Agenda 21 die Kinoreihe »Hingesehen« in…

►

Tourismusbilanz 2015 vorgestellt – 3 Prozent Minus

In der aktuellen Tourismusbilanz der DMG (Dresden Marketing Gesellschaft) für das Jahr 2015 konnte die Zahl der Übernachtungen aus dem Ausland um plus 6,1 %…

►

Dresden geht aus – Die Staatlichen Kunstsammlungen öffnen das Grüne Gewölbe zum halben Preis

Die Aktion des Stadtmarketings »Dresden geht aus!« will seit Anfang des Jahres die Innenstadt montags wieder für Dresdner attraktiv machen. Die Staatlichen…

►

Porträtfotografie in Hellerau

Im Mai 2015 wurde zum »PORTRAITS – HELLERAU PHOTOGRAPHY AWARD« aufgerufen. Eine achtköpfige Jury wählte Ende November aus den Einsendungen die Fotografien…

►

Kostenfreie Überblicksführungen am 13. Februar im Panometer

Dresden 1945 – Tragik und Hoffnung einer europäischen Stadt – kostenfreie 45-minütige Überblicksführungen: Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen zum 71.…

►

Friday Noise in der Alten Feuerwache

Das ursprünglich für den 13. Februar angekündigte Dark-Electronic-Konzert mit Fake Mistress und Praying For Oblivion findet bereits am 12. Februar statt.…

►

Konzert von Me And My Drummer auf 16. April verlegt

Charlotte Brandi von Me And My Drummer ist an einer Kehlkopfentzündung erkrankt. So dass leider alle Tourdaten bis (einschließlich) zum 24.02.2016 …

►

Deichkind geben Gratiskonzert am 8.2. auf dem Theaterplatz

Deichkind haben sich vor ihrem Auftritt am 9. Februar in der Messe entschlossen, am Tag zuvor eine Gratis-Show am Theaterplatz zu spielen. Das Statement der…

►

Aufruf von »Dresden für Alle« zum Demo-Samstag am 6. Februar

Das Netzwerk »Dresden für Alle« ruft alle Menschen in Dresden dazu auf, sich an den verschiedenen Aktionen zu beteiligen, die sich für ein weltoffenes,…

►

DDP-Cup in der Messe

Am 6. Februar ab 15 Uhr findet das HipHop- und Showdance-Event »DDP-Cup« in der Messe Dresden statt. 57 Gruppen mit insgesamt 874 Tänzern aus ganz Deutschland…

►

Die Kunst des Zuhörens: Filmprojekt »Wohin ich gehe« im Hole of Fame

Am 12. Februar 2016 zeigt Dirk Großer im Rahmen der Reihe »Contact Perspectives« im Hole of Fame seinen Film »Wohin ich gehe«, in dem er Geflüchtete, die in…

►

Winterlounge der Landesbühnen Sachsen

Das Ensemble der Landesbühnen Sachsen geht vom 8. bis 21. Februar in den Urlaub. Das Haus in Radebeul schließt jedoch nicht seine Tore. Die Winterlounge lädt…

►

Wiener Walzernacht in Coswig abgesagt

Wegen Erkrankung eines Hauptdarstellers muss die am 20. Februar in der Börse Coswig geplante Show »Wiener Walzer Nacht« abgesagt werden. Die erworbenen…

►

Bibliothek Leubnitz-Neuostra schließt vorübergehend

Die Bibliothek Leubnitz-Neuostra, Corinthstraße 8, Tel. 470 77 11, schließt vorübergehend ab 8. Februar 2016. Grund sind Modernisierungsarbeiten und die…

►

Oper mal anders mit »Salome« wird vom 6. auf den 27. Februar verschoben

Die geplante Veranstaltung »Oper mal anders« SALOME am 6. Februar im Dresdner Coselpalais muss leider verschoben werden. Neuer Termin ist der 27. Februar um…

►

Youssef al-Alawi Abdullah erhält St. Georgs Orden

Der Außenminister des Sultanats Oman, Youssef al-Alawi Abdullah, erhält den Dresdner St. Georgs Orden. Der SemperOpernball zeichnet damit die besonderen…

►

Dresdner Singen wird fortgeführt

Nach dem erfolgreichen Start im Januar findet am Montag, den 8. Februar um 19 Uhr das »Dresdner Singen« zum zweiten Mal statt. Dazu lädt der Dresdner…

►

Voting für den sound of dresden gestartet

Fans und an guter Musik aus Dresden Interessierte haben vom 15. Januar bis 10. Februar die Möglichkeit, aus 12 Kandidaten in 3 Start-Kategorien wieder ihre…

►

Die »Kleine Reihe« vom ensemble courage

Die Kleine Reihe öffnet die Türen für Klänge des 20. und 21. Jahrhunderts und bietet Raum für die Begegnung mit Musikern und Komponisten unserer Zeit. Juliane…

►

Pothead auf 18. März 2016 verlegt

Das Konzert von Pothead muss leider wegen Krankheit vom 19. Dezember auf den 18. März 2016 verlegt werden. Veranstaltungsort bleibt selbstredend der…

►

Kochtreff für Frauen & Mädchen im Casablanca

das Casablanca Dresden veranstaltet einen Kochtreff für Frauen und Mädchen jeden Mittwoch ab dem 23.12.2015. Reden, kochen, Spaß haben und Frauen und Mädchen…

►

Anmeldungen für den Kurzfilmtag werden noch entgegengenommen

Am 21. Dezember ist Kurzfilmtag mit weit über 200 Veranstaltungen in der gesamten Republik, davon 30 Events in Dresden. Premiere: Telefonzellen-Kino in…

►

Filmfest Dresden sucht Jugendjury

Das internationale Kurzfilmfestival Filmfest Dresden sucht für seine Nationale und Internationale Jugendjury wieder filmbegeisterte Dresdner Jugendliche im…

►

Konzert von Cro von der Garde ans Elbufer verlegt

Aufgrund der großen Nachfrage wird das für den 12. August 2016 in der Jungen Garde geplante Konzert von Cro auf den 26. August zu den Filmnächten am Elbufer…

►

Zeitzeugengespräch mit der Holocaust-Überlebenden Henny Brenner im Stadtmuseum

Am 2. Februar um 18 Uhr lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung zu einem Zeitzeugengespräch mit der gebürtigen Dresdnerin und Holocaust-Überlebenden Henny Brenner…

►

August Wells in der Rösslstube

Zum ersten Mal kommt das US-Duo August Wells auf Deutschlandtour und bringt ruhigen Lo-Fi-Folk mit: Am 2. Feburar in der Rösslstube (Friedrichstr. 37),…

►

Vorstellung von »Bernada Albas Haus« entfällt

Wegen Erkrankung im Ensemble muss die für den 20. November geplante Vorstellung »Bernarda Albas Haus« im Schauspielhaus ersatzlos entfallen. Bereits gekaufte…

►

Aktion im Lügenmuseum zu den Schulferien

In den Schulferien vom 21.12. 2015 bis 3.1. 2016 gibt es wieder eine Aktion: das Lügenmuseum ist täglich geöffnet. Zu sehen ist u.a. die Videoinstallation…

►

Medizin nach Noten – Yoga und Musik in der Scheune

Einmal im Monat, bietet die Scheune am Sonntagnachmittag ab Januar die Möglichkeit, Konzerterlebnis und Yoga miteinander zu verbinden. Die Mitarbeiter des…

►

Familienvorstellung im Rudi entfällt

Die Familienvorstellung, die für den 20. Januar um 9.30 Uhr im Theaterhaus Rudi geplant war, »Ich war mal auf dem Dorfe« mit Ute Gallert und Michael »Meikel«…

►

Konzert mit Madsen auf 19. Februar verlegt

Das am 10. November im Alten Schlachthof geplante Madsen-Konzert krankheitsbedingt auf den 19. Februar 2016 verlegt. Alle bisher gekaufte Karten behalten ihre…

►

»Free Jazz in der DDR. Weltniveau im Überwachungsstaat« in der Tonne

Die multimediale Wanderausstellung reflektiert die Besonderheiten des DDR-Free Jazz mit Bildern, Tondokumenten und Interviews. Jetzt kommt die Ausstellung…

►

Christian von Aster liest im Kino im Kasten

Eine schwarzhumorige Lesung wider die klassische Weihnachtsmännlichkeit, mit üppig Synapsenlametta versehen und einfühlsam vorgetragen von einem…

►

Neustädter Gelichter öffnet ab 27. November

Nicht nur in der Altstadt striezelt es gewaltig. Auch in der Neustadt, westlich der Scheune, wo Falafelwagen und Lenins Kulturpalast euch »Gute Nacht« oder…

►

Statt Weihnachtssingen von Pegida, jetzt Herz statt Hetze am 21. Dezember auf dem Theaterplatz

Die Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden informiert, dass der PEGIDA e.V. gestern, am 14. Dezember 2015, um 22.15 Uhr per E-Mail seine…

►

Statement von OB Dirk Hilbert zum heutigen Demonstrationsgeschehen

In der von der Pressetselle der Stadt Dresden verbreiteten Erklärung heißt es: „Im Laufe der vergangenen Tage haben mich zahlreiche Telefonate und Mails…

►

Dringend Fahrer für Balkan-Konvoi gesucht!

Der Balkan-Konvoi braucht dringend Hilfe. Die Dresdner Initiative Balkan-Konvoi teilt mit: »Unser Plan, mit 2-3 Kleintransportern in einen Hotspot an der…

►

Bunter, weltoffener Abschluss der Jazztage

Die Jazztage Dresden wollen mit Beethovens »Ode an die Freude« ein Zeichen aus Dresden in die Welt senden: Noch internationaler, vielfältiger und bunter als…

►

Anna Mateur liest mit arabischer Übersetzung aus »Grüffelo«

Die Dresdner Künstlerin Anna Mateur liest heute Abend in der Bibliothek Neustadt um 18 Uhr aus dem Kinderbuch »Grüffelo«. Übersetzt wird der Text in die…

►

Konzert mit Martin Jondo fällt aus

Aus »produktionstechnischen Gründen« ist das für den 1. Dezember in der Groove Station geplante Konzert mit Martin Jondo abgesagt. Ein Nachholtermin ist für…

►

Wunschbox für Weihnachtsgrüße aus Dresden in die Welt

Vom 2. bis 19. Dezember 2015 können die Gäste der Stadt und die Dresdner virtuelle wie auch postalische Grüße aus der »Weihnachtsstadt Dresden« in die Welt…

►

Lustschiff Ahoj! & DRESDNER Miniaturen auf Landgang

Der extrem trockene Herbst macht ein Auslaufen des Lustschiffs unmöglich. Die »Nike« wird deshalb den aktuellen Liegeplatz in Litoměřice…

►

Erklärung zur Anzeige von #WOD – Initiative weltoffenes Dresden in der Sächsischen Zeitung

In der vom Staatsschauspiel Dresden verbreiteten Erklärung heißt es u.a.: »Pegida darf sich am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, auf dem…

►

Auftritt von The Fuck Hornisschen Orchestra auf 6. Mai 2016 verschoben

Wegen einer operierten Handverletzung von Julius Fischer muss die ursprünglich am 30. Oktober in der Scheune geplante Premiere des neuen Programms von The…

►

Credibil abgesagt

Das am 4. November in der GrooveStation geplante Konzert von Credibil ist vom Veranstalter leider abgesagt worden. Einen Ersatztermin gibt es bisher nicht.…

►

Mosaik-Familiensonntag bei der Tutanchamun-Ausstellung in der Zeitenströmung

Neben der Ausstellung selbst sorgt ein vielfältiges Rahmenprogramm für Abwechslung sowie einen tieferen Einblick für Groß und Klein. Und so stehen am…

►

»Zeichnen in Bewegung« im Rudi

Am 2. November laden die 17. Tschechisch-Deutschen Kulturtage zu einer 50 minütigen iPad-Show für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene mit dem Titel »Zeichnen in…

►

Konzert mit Cäthe krankheitsbedingt abgesagt

Leider muss die am 4. November im Beatpol geplante Show mit Cäthe abgesagt werden. Die Künstlerin ist erkrankt und darf auf ärztlichen Rat hin keinesfalls auf…

►

Statisten für die Inszenierung »Drei Männer im Schnee« gesucht

Für die musikalische Komödienproduktion »Drei Männer im Schnee« von Erich Kästner (Regie: Leonhard Koppelmann/ Peter Jordan) sucht das Staatsschauspiel…

►

Kunstaktion der Semperoper – Mitarbeiter zeigen Gesicht

In einer Kunstaktion auf dem Monitor an der Semperoper zeigen Mitarbeiter des Opernhauses Gesicht – und werben damit für die humanistischen Inhalte der…

►

Auslieferung der November-Ausgabe verzögert sich

Aufgrund des Ausfalls einer Druckmaschine in der Druckerei Vetters kann die November-Ausgabe des DRESDNER Kulturmagazin nicht pünktlich am 27. Oktober…

►

Konzert mit Chima abgesagt

Leider muss das geplante Konzert von Chima am 6. Oktober in der Scheune abgesagt werden. Tickets können an den jeweiligen VVK-Stellen zurückgegeben werden. Es…

►

Neustadt-Trödelmarkt am 3. Oktober erstmals am Martin-Luther-Platz

Am Sonnabend den 3. Oktober findet nun schon zum 11. Mal der Neustädter Haus- und Hoftrödelmarkt statt. „Unsere neun Plätze sind komplett ausgebucht, mehr als…

►

Spielplanänderung im Kleinen Haus

Wegen Erkrankung im Ensemble entfällt am 7. Oktober um 19:30 Uhr die Vorstellung »Der abentheurliche Simplicissimus Teutsch«. Stattdessen wird »Tschick« von…

►

KG Liebes Pferd ist wieder auferstanden und feiert 25. Jahrestag

Zum 25. Jahrestag der Künstlergemeinschaft wird das Liebe Pferd am 9. Oktober 2015 ab 19:30 Uhr die Midissage der Gruppenausstellung „Radebeul – Stadt der…

►

Musikalisches Portrait fällt aus

Das am 11. Oktober um 16 Uhr in der Villa Teresa in Coswig geplante »Musikalische Portrait« mit Prof. Georg Christoph Biller (Thomaskantor a.D.) muss aus…

►

Lesereihe »Heimat« mit Ulrich Schacht im Kunstraum

Ulrich Schacht liest aus „Grimsey“ (2015) und „Platon denkt ein Gedicht“ (2015) zur dritten Veranstaltung der Lesereihe »Heimat. Annäherung an ein deutsches…

►

Lange Nacht der Galerien und Museen im Barockviertel

Am 9. Oktober findet im Barockviertel der Inneren Neustadt von 18 – 23 Uhr die Lange Nacht der Museen statt. Darunter ist auch die Vernissage in der Galerie…

►

Umundu-Festival startet am 15. Oktober am Altmarkt

Unter dem Fokusthema »Unter uns der Boden. Warum Böden unsere Aufmerksamkeit brauchen« wird am 15. Oktober um 17 Uhr das 7. Umundu-Festival auf dem Dresdner…

►

Initiative Weltoffenes Dresden unterstützt »Herz statt Hetze«

Die Initiative weltoffenes Dresden (#wod), ein Zusammenschluss von Dresdner Kulturinstitutionen und Vereinen, will mit ihren Veranstaltungen auch weiterhin…

►

Sonderführungen bei der Ostrale

Am 19. September lädt die Ostrale zu Sonderführungen unter dem Thema »Nachts im Museum« ein. Die Ausstellung schließt regulär 20 Uhr ihre Tore. Danach…

►

Streetfood in der Neustädter Markthalle

Am 26. September zeigt sich Essen in der Neustädter Markthalle von seiner besten Seite. Von 16 bis 22 Uhr bringen 20 Händler, Produzenten und Köche aus der…

►

Kunst nach TTIP – Diskussion in der Sächsischen Akademie der Künste

»TTIP ist ein Angriff auf Demokratie und Rechtsstaat«, so formulierte es Prof. Klaus Staeck, ehemaliger Präsident der Akademie der Künste Berlin, im letzten…

►

Konzert mit Go Go Berlin abgesagt

Das Konzert von Go Go Berlin am 5. Oktober in der GrooveStation muss aus »produktionstechnischen Gründen« leider abgesagt werden. Tickets können da zurück…

►

Aurafallen in der Sächsischen Akademie der Künste

In der Sächsischen Akademie der Künste findet am 2. und 3. Oktober ein Minifestival statt. Im Zentrum steht die Frage nach der Wahrnehmung von Wirklichkeit.…

►

Toleride am 19. September nach Freital

In jüngster Zeit ist Freital durch die dortigen rassistischen Aufmärsche und Aggressionen gegen Flüchtlinge in den medialen Fokus gerückt. Mit einem bunten,…

►

think forward nights! vol.2 am 29. September im Restaurant »william« im schauspielhaus

14 führende Dresdner Wirtschaftsvertreter wollen ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben. In entspannter Atmosphäre sollen Studenten und Jungunternehmer mit…

►

Änderung beim »Büro für Ordnung und Chaos«-Open Air in der Saloppe

Piet Klocke hat leider krankheitsbedingt seine Teilnahme am Saloppe-Open Air vom »Büro für Ordnung und Chaos« absagen müssen. So kurzfristig war kein…

►

Dresden Nazifrei und Dresden für Alle rufen zur Demo für Geflüchtete an den Hauptbahnhof

»Dresden für Alle« ruft als Netzwerk ebenfalls zur Demo am Samstag, den 29. August, 14 Uhr ab Dresden-Hauptbahnhof, organisiert von Dresden Nazifrei, auf und…

►

Konzert mit Hunter As A Horse abgesagt

Leider hat die Band Hunter As A Horse ihre für den 30. September in der Scheune geplante Show abgesagt. Zitat: »... to confirm that we will no longer be…

►

Benefizkonzert mit den Beatsteaks vom Alten Schlachthof ins Eventwerk verlegt

Wegen der großen Nachfrage ist das kurzfristig für den 18. September anberaumte Benefizkonzert der Beatsteaks vom Alten Schlachthof ins Eventwerk hochverlegt…

►

Spielplanänderung bei Breschke & Schuch

Am 19. September um 19.30 Uhr macht sich eine Spielplanänderung erforderlich: Statt »AbraMakabra« wird nunmehr »Kann Verkehr denn Sünde sein?« gegeben. Von…

►

Dresdner DRK nimmt Sachspenden für Flüchtlinge an

Ab dem 3. August nimmt das Dresdner DRK auf der Klingerstraße 20 in 01139 Dresden Sachspenden für Flüchtlinge entgegen. Die Kleidung und Schuhe werden in den…

►

»Dresden für Alle« bietet erneut Kooperation an

Angesichts neuer Eskalationen innerhalb des Zeltlagers Bremer Straße bietet das Netzwerk »Dresden für Alle« dem Sächsischen Staatsministerium des Innern, der…

►

Lesung mit Stefan Schwarz auf Schloss Wachau

Am 29. August öffnet das Schloss Wachau seinen Saal für eine Lesung der ganz besonderen Art. Stefan Schwarz bringt Humor, Wissenswertes, Geschlechterfragen,…

►

Helge Schneider auf Kinotour

Am 30. August feiert Helge Schneider seinen 60. Geburtstag. Anlässlich dieses runden Jubiläums macht Helge sich und seinen treuen Fans nun das ultimative…

►

Neuer Betreiber fürs Flowerpower Dresden gesucht

Die Erwartung war groß, als am 6. April 2015 das Flowerpower am Neustädter Bahnhof nach fünf Jahren Abwesenheit wieder eröffnete. Kaum mehr als vier Monate…

►

Nabucco auf der Kulturinsel Einsiedel abgesagt

Das Klassik Open Air – Nabucco am Freitag am 21. August auf der Kulturinsel Einsiedel in Neißeaue OT Zentendorf ist vom Veranstalter aus organisatorischen…

►

Programmänderungen beim Palais Sommer

Aufgrund der Witterungsverhältnisse zu Wochenbeginn hat sich das Team des Palais Sommers dazu entschlossen, alle Veranstaltungen am Montag (17. August) und…

►

Kinderfest am 29. August auf der Hauptstraße

Zwischen Goldenen Reiter und Albertplatz wird am 29. August von 14 bis 17 Uhr das große Kinderfest auf der Hauptstraße gefeiert. Auf die Kinder warten vier…

►

Willkommen in Löbtau lädt Löbtauer und Geflüchtete zum Sommerfest

Das Netzwerk »Willkommen in Löbtau«, die Kirchgemeinde Frieden und Hoffnung und die Bewohner der Tharandter Straße 8 laden am 18. Juli sehr herzlich zum…

►

Konzert mit Matthias Reim auf 6. September verschoben

Das am 25. Juli geplante Open-Air-Konzert von Matthias Reim auf der Hutbergbühne in Kamenz muss leider aufgrund einer Erkrankung des Künstlers verschoben…

►

Filmnächte aufgrund des Projektorausfalls um einen Tag verlängert

»Auf diese Premiere hätten wir in unserer 25. Saison gern verzichtet. Es war das erste Mal, dass wir einen Film aufgrund eines technischen Problems abbrechen…

►

Yeah! Party vom Flowerpower ins Rosis verlegt

Rosis Amüsierlokal springt kurzfristig ein und rettet die für Freitagabend, den 24. Juli im Flowerpower geplante Wiederkehr der Yeah! Indieparty mit Oliver…

►

»Dresden für Alle« kritisiert Situation im Zeltlager in Dresden-Friedrichstadt

Nach vier Tagen des Freiwilligenmanagements im Zeltlager auf der Bremer Straße zieht das Netzwerk »Dresden für Alle« in einer Pressemitteilung vom 29.7. ein…

►

Lügenmuseum eröffnet »ach Pop-up Sommer-Café«

Zwischen 1. August und 30. September verwandelt Leonora Lorena, Kultur und Umweltaktivistin aus Portugal, den Garten des Museums in Radebeul-Serkowitz in…

►

Palais Sommer startet am 31. Juli

Bereits zum sechsten Mal kehrt das eintrittsfreie Kunst- und Kulturfestival in den Park des Japanischen Palais in Dresden ein. Die Besucher dürfen sich bis…

►

Quo vadis BRN?

Unter dem Titel »Quo vadis BRN - wer feiert und warum?« lädt die Schwafelnde am 8. Juli ab 19 Uhr zur öffentlichen Debatte über die Bunte Republik Neustadt…

►

Männliche Mitglieder für den Bürgerchor gesucht

Für die Produktion »Graf Öderland/Wir sind das Volk« von Max Frisch mit Texten von Dresdnerinnen und Dresdner in der Regie von Volker Lösch sucht das…

►

Pop To Go startet in Dresden

Mi einer Auftaktveranstaltung am 11. und 12. Juli, jeweils ab 14 Uhr im Volume11, Löbtauer Straße 80, startet das Projekt des Bundesverbandes Popularmusik…

►

Kündigung des Mietvertrags des Jazzclub Tonne

Der Jazzclub Tonne hat ab Herbst keine eigene Spielstätte. Die Räume der Tonne im Keller des Kulturrathauses, Königstraße 15, wurden durch den Vermieter mit…

►

Peter Theiler wird Intendant der Semperoper

Der Schweizer Peter Theiler soll neuer Intendant der Sächsischen Staatsoper Dresden werden. Er wechselt vom Staatstheater Nürnberg, wo er derzeit als…

►

BRN findet 2015 ohne Lustgarten statt

»Der Lustgarten zur BRN fällt in diesem Jahr aus«, konstatiert der Vorsitzende des Vereins Kultur Aktiv, Mirko Sennewald. Gegen den Beschluss des Stadtrates…

►

Gründung einer Bürgerakademie im Casablanca

Am 9. Juni von 17 bis 21 Uhr startet das Casablanca-Team (Friedensstr. 23) mit ersten Trainer_innen in einen Konzeptionsworkshop für eine auf Beteiligung…

►

Jazzclub Tonne muss vorläufig den Spielbetrieb einstellen

Verursacht durch den Starkregen am 13. Juni kam es in der Tonne zu erheblichen Wassereinbrüchen, so dass die Licht- und Beschallungstechnik sowie der Flügel…

►

Spanische Nächte im Societaetstheater

Unter dem Titel »Spanische Nächte« warten Dresdner Künstler mit einem kleinen, feinen Flamenco-Festival auf. Vom 9. bis 12. Juli bespielen sie mit…

►

Urban Syndromes im Spike

SPIKE Dresden veranstaltet in diesem Jahr zum 17. Mal die Graffiti Jam »Urban Syndromes«. Viele international und national bekannte Graffiti-Sprüher und…

►

Kultur Forum öffnet am 9. Mai

Das riesa efau eröffnet am 9. Mai das »Kultur Forum - Soziokulturelles Zentrum Friedrichstadt« in der Wachsbleichstraße 4a. Ab 14 Uhr beginnt das…

►

Bürgerkonferenz und Festival »Offen und bunt – Dresden für alle!« am 28. März – Bunte Schals für alle!

Für alle, die Dresden als einen Ort des offenen und bunten Miteinanders sehen, haben sich die Veranstalter und Organisatoren der »Dresdner Bürgerkonferenz –…

►

Willy-Cartoons und die Glaubwürdigkeit des Kulturmagazins. Eine Erklärung.

Cartoons und Comics können und sollen witzig, boshaft, ironisch und komisch sein. Und sie können todbringenden Sprengstoff für Karikaturisten enthalten, wie…

►

Polizei untersagt sämtliche Demonstrationen am 19. Januar – am 26. Januar soll's weiter gehen

Pegida hat in einer Mitteilung ihre am Montag, den 19. Januar geplante Kundgebung auf dem Theaterplatz aufgrund einer Morddrohung gegen ein Mitglied des…